Гречаный – медсёстрам Молдовы: Без вас работа по уходу за пациентами была бы невозможна!

– Без вас работа любой медицинской команды по уходу за пациентами была бы невозможна. Благодарим вас за самоотверженность и профессионализм и особенно за то, что даже в эти трудные моменты вы остаетесь верными клятве, находясь на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса. Ваша деятельность, полная риска для здоровья, действительно героическая. Вся страна, весь мир надеется на вас. Мы преклоняемся перед вами и желаем вам крепкого здоровья, счастья, поддержки коллег и благодарности пациентов! – отметила Гречаный.

Спикер также заверила в том, что “парламент продолжит свои усилия по поддержке и поощрению вашей работы, в настоящее время мы находимся в процессе определения новых таких мер”.

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