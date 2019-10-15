Гречаный: Люди возлагают большие надежды на Партию социалистов (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов сегодня побывала в городе Леова, где прошла теплая встреча с избирателями, которые собрались в Доме культуры. Зинаида Гречаный представила кандидата ПСРМ на должность примара города Леова Алёну Бричаг, а также ее команду кандидатов в примары и местные советники населенных пунктов и всего Леовского района.

В Леова прошла откровенная и открытая дискуссия, люди задавали вопросы социального, экономического характера, на которые они давно ждали ответов и действий со стороны властей.

– Ответила на все вопросы, отметив, что только вместе мы изменим ситуацию к лучшему. Сообщила собравшимся, что за каждым кандидатом ПСРМ стоит вся команда Партии социалистов, у которой есть программа развития для страны в целом, а также отдельно для каждого населенного пункта, а также профессионалы, которые могут выполнить эту программу. Я рада, что, несмотря на множество проблем, люди возлагают большие надежды на Партию социалистов. Команда ПСРМ осознает тот факт, что впереди нелегкий путь, но я убеждена, что она справится со всеми проблемами, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети.