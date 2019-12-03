Гречаный: Люди с ограниченными возможностями имеют право на достойную жизнь!

Сегодня, в Международный день людей с ограниченными возможностями, спикер парламента призвала к солидарности с нашими согражданами. Люди с ограниченными возможностями в Республике Молдова имеют право на достойную жизнь, на качественное образование и здравоохранение, на работу, где к ним относятся с уважением и достоинством. Каждый член общества обязан внести свой вклад в достижение этой цели, отметила она.
Гречаный добавила, что Парламент Республики Молдова, помимо обеспечения благоприятной правовой базы, демонстрирует социальную ответственность перед людьми с ограниченными возможностями путем проведения дополнительных акций.
– В законодательном органе созданы условия для доступа внутри и снаружи здания, информационные материалы адаптированы к потребностям людей с особыми потребностями, парламент регулярно участвует в публичных мероприятиях по информированию общественности. Таким образом мы хотим продемонстрировать пример создания равных условий для всех граждан страны, как того требует закон, – подчеркнула спикер.