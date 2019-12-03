Гречаный: Люди с ограниченными возможностями имеют право на достойную жизнь!

Сегодня, в Международный день людей с ограниченными возможностями, спикер парламента призвала к солидарности с нашими согражданами. Люди с ограниченными возможностями в Республике Молдова имеют право на достойную жизнь, на качественное образование и здравоохранение, на работу, где к ним относятся с уважением и достоинством. Каждый член общества обязан внести свой вклад в достижение этой цели, отметила она.

Гречаный добавила, что Парламент Республики Молдова, помимо обеспечения благоприятной правовой базы, демонстрирует социальную ответственность перед людьми с ограниченными возможностями путем проведения дополнительных акций.