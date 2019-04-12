Гречаный: Люди хотят стабильной власти! (ВИДЕО)

0

Партия социалистов выступает категорически против так называемого правительства меньшинства, потому что жители нашей страны хотят стабильной власти. Стабильности требует и экономика государства, иначе не решить имеющиеся проблемы с бюджетом. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

– У нас было однажды какое-то правительство меньшинства, как они это называют. В 2015 году – правительство Габурича. Сколько оно продержалось? 3 или 4 месяца? Договариваться нужно создавать какую-то стабильную власть, ведь чего хотят люди? Люди хотят стабильной власти, – сказала она.

Говоря об экономической ситуации в республике, Гречаный отметила, что в бюджете Молдовы – достаточно проблем, а причина проста: те, кто пока еще правит сегодня страной, надавали избирателям очень много предвыборных обещаний и еще дают. Однако утвержденных цифр по этому поводу нет, и это настораживает.

– Обещания можно раздавать разные, а их-то надо исполнять. Когда миллиардами леев раздаются обещания, а их нет в бюджете. Кроме того, есть информация, что не финансируются те мероприятия, которые предусмотрены и утверждены в бюджете – некоторые совсем, а некоторые – не в полном объеме. Поэтому нужна не какая-то временная власть, а власть, которая возьмет на себя всю ответственность за развитие государства, экономики, за стабильность. Если говорят, что только они, блок “АКУМ”, может привлечь внешние гранты и кредиты, – это нас загоняет в долговую яму. Нам нужно привлекать инвестиции в капитал страны, которые будут развивать нашу экономику, – подытожила она.