Гречаный: Любить родной язык – это святое

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Сегодня, по инициативе ООН, во всём мире отмечается Международный день родного языка, целью которого является защита языка, культуры и прав коренных народов.

Для Молдовы этническое и языковое разнообразие является подлинным культурным и интеллектуальным достоянием, предпосылкой мирного сосуществования и устойчивого будущего, считает председатель парламента Зинаида Гречаный.

Очень важно поддерживать, в том числе на государственном и институциональном уровне, взаимное уважение к культуре, истории и языку каждой национальности. Любить родной язык – это святое, знать другие культуры и языки – это счастливая возможность увидеть мир в его истинной красоте и разнообразии, – отметила она.