Гречаный: Ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях – важная задача для Молдовы (ВИДЕО)

В начале сегодняшнего пленарного заседания Парламента РМ спикер Зинаида Гречаный напомнила о том, что 17 октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 1992 года.

– Ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях остается серьезнейшим вызовом для всех обществ, включая Республику Молдова. Мы должны взять на себя обязательство найти новые решения для инициирования и разработки конкретных мер по борьбе за ликвидацию нищеты в нашей стране. Это очень актуальная проблема, – сказала она.