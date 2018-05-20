Гречаный: Кишинев должен стать столицей, которой мы все будем гордиться (ВИДЕО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный проголосовала этим утром на своем участке за нового генерального примара Кишинева.

Лидер ПСРМ отметила, что явка к этому часу пока является низкой, но выразила надежду, что кишиневцы примут активное участие в выборах и примут правильное решение.

– Очень важно, чтобы у нас в Кишиневе был настоящий хозяин, который будет заниматься проблемами города и горожан. Все говорят: “Европейский город”, но не знаю, почему те, кто до сих пор был у руководства Кишиневом и кто отправлялся в европейские города, не перенял ничего хорошего из того, что там есть, здесь, у нас. Я думаю, что ситуация изменится, и Кишинев станет столицей, которой мы все будем гордиться и которая будет не хуже, чем остальные столицы, в том числе, европейские и не только. Молдаване – хозяева по своей природе. Мы должны это понять и выбрать примаром настоящего хозяина, который будет заниматься зелеными насаждениями, дорогами, тротуарами, социальными объектами, всем, что должно стать лучше, – сказала она.

Зинаида Гречаный также отметила, что сегодня проголосовала за того, кто “измерил Кишинев собственными шагами, кто прошел по всему городу в эту кампанию и пообщался со всеми гражданами”.

– Очень важно, чтобы кишиневцы вышли на выборы и приняли решение о собственной судьбе. И не нужно слушать больших политиков, которые призывают граждан быть равнодушными. Это полная безответственность, – добавила она.

Напомним, сегодня в Кишиневе проходят выборы генерального примара. Также примаров выбирают жители Бельц и еще 5 населенных пунктов страны. Избирательные участки открылись в 7.00 и будут работать до 21.00.