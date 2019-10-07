Гречаный: Каждый раз с особой гордостью говорю, что наши вина – лучшие в мире! (ВИДЕО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный приняла участие в церемонии вручения премий лучшим домашним винам нашей страны, организованной по случаю Национального дня вина.

В своем приветственном слове Гречаный отметила, что продвижение молдавского вина – прекрасная традиция.

– Я каждый раз с особой гордостью говорю, что наши вина – лучшие в мире. Мы гордимся тем, что наши вина продают и покупают даже в Китае. Государство должно помогать отечественным производителям продвигать свою продукцию не только на рынке РМ, но и за границей, – сказала она.

Спикер также посетила стенды виноделов на ПВНС, поздравила производителей вина с праздником и обсудила с ними достижения и проблемы, с которыми они сталкиваются.

Напомним, Национальный день вина прошел в Кишиневе 5 и 6 октября.