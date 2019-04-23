Гречаный: Каждый из нас должен быть рядом со своими избирателями и поддерживать их! (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный во вторник провела прием граждан по личным вопросам в Бричанах в качестве депутата фракции ПСРМ от Бричанского одномандатного округа №1.

– Помощь людям в решении их проблем – одна из важных функций депутатов. Каждый из нас должен быть рядом со своими избирателями и поддерживать их в решении сложных для них вопросов. Сегодня посетители рассказали мне о трудностях, с которыми они сталкиваются, и выразили свои пожелания. Мы стараемся помочь всем, насколько это возможно, и в ближайшее время по каждому из вопросов будет дан конкретный ответ, – отметила лидер ПСРМ на своей странице в соцсети.

Гречаный заверила в том, что Партия социалистов и в дальнейшем будет прежде всего решать социальные проблемы и приложит все усилия, чтобы помочь людям. Она еще раз поблагодарила всех граждан за оказанное доверие.