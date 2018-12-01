Гречаный: Этот парламент должен уйти в историю

Доверие населения к парламентскому большинству и в целом к парламенту XX созыва – самое низкое за всю историю парламентаризма в Молдове. Народ в 2014 году не голосовал за такой состав парламента, поэтому он давно уже должен был уйти в историю. Такое мнение высказала председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный в программе «Персональный акцент» на Accent TV.

Самое большое достижение этого парламента – это миграция депутатов во фракцию большинства. Чем ещё прославился этот парламент – в его состав вошли люди, которые пытались скрыть кражу миллиарда из финансово-банковской системы страны. И первый политик, который открыто сказал об этой проблеме, был тогда еще председатель ПСРМ, а теперь Президент РМ Игорь Додон. Нынешнее парламентское большинство сделало все, чтобы изменить законодательство и защитить свои интересы, а не интересы граждан,– подчеркнула председатель ПСРМ.

Зинаида Гречаный обратила внимание на то, что единственной фракцией, которая на протяжении всего мандата была в оппозиции и защищала интересы граждан и всего государства, является фракция Партии социалистов. Социалисты, в отличие от всех остальных фракций, не проголосовали ни за одно правительство и на протяжении всего мандата выдвигали инициативы, основанные на предвыборной платформе, с которой ПСРМ шла на выборы в 2014 году.

Сегодня доверие к Партии социалистов превышает доверие ко всем остальным партиям, которые могли бы пройти в парламент. Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов. Тем не менее, социалисты не сидят сложа руки, они постоянно рядом с людьми, отвечая на их запросы и отстаивая их интересы во всех ситуациях, – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Напомним, вчера, 30 ноября, завершился мандат парламента XX созыва.