Гречаный: Я верю в нашего кандидата – он сможет изменить ситуацию в Бельцах к лучшему!

Гречаный: Я верю в нашего кандидата – он сможет изменить ситуацию в Бельцах к лучшему!

Вместе с кандидатом на должность примара муниципия Бельцы Александром Усатым председатель Партии социалистов провела заседание предвыборного штаба Бельц.

Участники встречи обсудили предвыборную ситуацию в муниципии, а также положения избирательной платформы кандидата, отметила на своей странице в соцсети лидер социалистов. 

– Я верю в нашего кандидата – он сможет изменить ситуацию в Бельцах к лучшему! – подчеркнула она. 

Напомним, выборы примара Бельц пройдут 20 мая.

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