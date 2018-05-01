Гречаный: Я верю в нашего кандидата – он сможет изменить ситуацию в Бельцах к лучшему!

Вместе с кандидатом на должность примара муниципия Бельцы Александром Усатым председатель Партии социалистов провела заседание предвыборного штаба Бельц.

Участники встречи обсудили предвыборную ситуацию в муниципии, а также положения избирательной платформы кандидата, отметила на своей странице в соцсети лидер социалистов.

– Я верю в нашего кандидата – он сможет изменить ситуацию в Бельцах к лучшему! – подчеркнула она. Напомним, выборы примара Бельц пройдут 20 мая.