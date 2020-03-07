Гречаный и Влах поздравили многодетных мам Гагаузии в рамках каравана “От сердца к сердцу” (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный и башкан Гагаузии Ирина Влах приняли участие в благотворительном караване “От сердца к сердцу”, организованном руководством Гагаузии при поддержке президента страны Игоря Додона для многодетных семей региона.

В третий, последний день каравана, спикер парламента и башкан Гагаузии посетили Комрат, села Конгаз, Копчак и Казаклия, а также город Чадыр-Лунгу, и поздравили более одной тысячи многотетных мам, сообщает пресс-служба Партии социалистов. От имени парламента и от себя лично Зинаида Гречаный выразила слова благодарности всем многодетным матерям Гагаузии за мужество подарить жизнь детям и непрестанно быть за них ответственными, совмещая этот нелегкий труд с профессиональной деятельностью.

Кроме этого, председатель парламента поздравила всех матерей, бабушек и прабабушек нашей страны с предстоящим праздником 8 Марта.

– Желаю, чтобы в доме каждой женщины Молдовы всегда горел очаг, в глазах стояли только слезы радости и счастья за детей, внуков и правнуков. В ваших хрупких руках – их жизни, а, значит, жизнь всей планеты, – отметила Зинаида Гречаный.

Ирина Влах отметила усилия, которые власти страны в целом и руководство Гагаузии в частности прилагают для поддержки семей, включая существенное повышение пособия по рождению ребенка, бесплатное питание в детских садах и другие важные инициативы.

Участниц встреч, а в их лице – всех матерей нашей страны, заверили, что Парламент Республики Молдова, руководство страны намерены разрабатывать новые социальные инициативы, направленные на улучшение жизни молдавских семей.