Гречаный и Кику провели встречу с послом ЕС в Молдове

0

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный и премьер-министр Ион Кику провели сегодня встречу с главой Делегации ЕС в Молдове Петером Михалко. Стороны обсудили текущую ситуацию в Молдове, вызванную пандемией, а также действия по смягчению ее последствий для общества и экономики.

Петер Михалко был проинформирован о разработке поправок в Закон о государственном бюджете, направленных на реализацию антикризисных мер, а также о возможности созыва пленарного заседания парламента для их принятия. Зинаида Гречаный рассказала о деятельности парламента и секретариата законодательного органа в чрезвычайной ситуации, в том числе о дистанционных заседаниях некоторых постоянных комиссий.

Стороны обсудили также вопросы развития сотрудничества между Молдовой и ЕС, эволюции расследования банковского мошенничества, моратория на проект по внесению поправок в Закон о гражданстве, хода принятия Закона о некоммерческих организациях и Закона о процедуре выявления нарушений в области предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и способа применения санкций. Были обсуждены и продолжение судебной реформы, в том числе на цифровой платформе, и будущая адаптация законодательных норм, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии по закону о Высшем совете магистратуры.

– Вместе с премьер-министром подтвердили приверженность продвижению обсуждаемых законов и продолжению реформ после возвращения к очередным сессиям ординарных пленарных заседаний, которые будут проводиться после отмены чрезвычайного положения. Выразили твердую решимость властей страны выполнять обязательства, взятые в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом. В заключение обменялись поздравлениями по случаю Пасхи, выразив надежду на скорейшее преодоление пандемического кризиса, возвращение к нормальной деятельности всех учреждений и возобновление всестороннего сотрудничества Республики Молдова с Европейским союзом, – подчеркнула Гречаный на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.