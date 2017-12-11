Гречаный: Главная задача на следующий год — победа на парламентских выборах и получение большинства в парламенте

Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный подвела итоги уходящего года и рассказала о планах на следующий год.

— Зинаида Петровна, с какими результатами ПСРМ подходит к концу года? Чего удалось добиться Партии социалистов в 2017-м году?

— Год был очень сложным. Правительство и парламентское большинство всеми силами пытались удержаться у власти. Они повесили на население страны долг в 25 миллиардов леев; начали реализацию пенсионной реформы, которая предусматривает повышение возраста выхода на пенсию; ставили палки в колёса Президенту в его деятельности по восстановлению сотрудничества с Российской Федерацией; блокировали инициативы Партии социалистов, направленные на улучшение экономической и социальной ситуации в Молдове, а вернее сказать – боролись с собственным народом.

Тем не менее Партия социалистов последовательно шла по намеченному пути. Кстати, в этом году Партия торжественно отметила 20-ю годовщину со дня основания.

Из того, что удалось, отмечу мобилизацию электората в поддержку позиции ПСРМ и Президента Республики Молдовы Игоря Додона по всей республике. Об этом свидетельствуют и результаты многочисленных опросов общественного мнения, которые проводились в последнее время.

В частности, согласно последнему опросу, большинство населения страны поддерживает главу государства, а если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в парламент Молдовы, Партия социалистов заручилась бы поддержкой более половины жителей страны.

Партия социалистов решительно отстаивала свои позиции и в парламенте, и в муниципальном совете, и на местах – во всех районах республики, несмотря на сопротивление и препятствия, которые нам чинили представители правящего большинства.

Так, 24 сентября — в день, когда должен был пройти Национальный референдум по инициативе Президента РМ, — мы организовали акции протеста против бездарных и вредительских действий правительства и подконтрольного правящему большинству Конституционного суда, блокировавшего народное волеизъявление.

Митинги прошли в трех населенных пунктах страны – на севере, юге и в центре страны и собрали десятки тысяч наших сторонников. Люди единогласно высказались о полной поддержке действий и инициатив всенародно избранного Президента Республики Молдова Игоря Додона.

А 7 октября состоялся Республиканский Совет Партии социалистов, который дал старт Национальной кампании консультаций с народом и сбору подписей в поддержку президентской формы правления. Мы поставили своей целью собрать 1,5 млн подписей до февраля 2018 года.

По итогам подписной кампании на очередном съезде Партии социалистов будет принято решение о внесении идеи президентской республики в предвыборную программу ПСРМ, с которой мы пойдем на парламентские выборы в 2018 году.

Социалисты организовали и провели референдум по отставке Дорина Киртоакэ с поста генерального примара Кишинева. Наши активисты проделали большую работу, за что мы выражаем им огромную благодарность. Мы удостоверились в том, что большинство населения поддерживает ПСРМ. Мы благодарны жителям Кишинева за их поддержку и заверяем, что всегда будем рядом с ними.

Что касается бойкота – то его инициаторы получили на самом деле очевидное поражение, их позиция оказалась недальновидной. Если бы референдум состоялся и люди проголосовали бы против отставки Киртоакэ — вот это была бы победа наших оппонентов. А так речь идет об укреплении позиций Партии социалистов.

Плюс в том, что своей активной деятельностью социалисты добились возбуждения уголовных дел против генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ, а также его сподвижников.

Хочу также отметить деятельность активистов Партии социалистов не только в столице, но и по всей республике – и в Дни информирования населения, которые проводятся каждый месяц, и по ликвидации последствий сильного снегопада в апреле этого года, и в дни озеленения и благоустройства территорий. Впрочем, социалистам не приходится ждать специальных дат, методичная работа по стране ведется каждый день.

— Вы являетесь также главой парламентской фракции ПСРМ. Чего удалось добиться фракции ПСРМ в Парламенте страны? Какие важные проблемы поднимали депутаты ПСРМ на пленарных заседаниях осенне-зимней сессии?

— На заседаниях парламента и в комиссиях депутаты фракции ПСРМ настойчиво поднимали вопросы бюджета и бюджетно-налоговой политики, тарифов на коммунальные услуги и, в частности, тарифов на газ, индексации пенсий дважды в год, политической пропаганды в школах, незаконных депортаций российских граждан из Молдовы и др.

Фракция выступила категорически против изменения статьи 13 Конституции РМ, которая провозглашает молдавским язык государственным языком Республики Молдова и узаконивания в этом качестве румынского языка.

После явных нарушений законодательства Конституционным судом социалисты выступили с инициативой вотума недоверия судьям Конституционного суда, предложили лишить судей КС двойного гражданства и предусмотреть для них уголовную ответственность.

Фракция поднимала многие другие важные проблемы, в том числе добилась проведения парламентских слушаний по вопросу питания в дошкольных учреждениях, выступили против внесения демократами запрета на трансляцию российских информационных программ и открытия в столице офиса НАТО.

Депутаты от ПСРМ направили более 1400 депутатских запросов в различные министерства и ведомства по поводу обращений граждан.

— Расскажите, пожалуйста, о законодательных инициативах социалистов. С чем связана инициатива ПСРМ по переходу к смешанной системе выборов?

— Фракция ПСРМ активно поддерживает инициативы главы государства и продвигает предложения партии по улучшению ситуации в экономике, стимулированию предпринимательства, помощи регионам, социальной поддержке. Все эти вопросы будут предлагаться парламенту для рассмотрения на весенне-летней сессии парламента.

Если же говорить о смешанной избирательной системе, то она уже давно присутствовала в Программе ПСРМ. У каждой избирательной системы есть свои преимущества и свои недостатки. Понятно, что пропорциональная система изжила себя. Это понимают избиратели, это показывают все опросы общественного мнения. Мы увидели, что партия, получающая 15% на выборах, путем перекупки депутатов становится крупнейшей парламентской фракцией. Крупные партии становятся объектом шантажа со стороны более мелких партий, в первую очередь унионистской ориентации.

С другой стороны, возникла опасность того, что Демократическая партия проведет через парламент полностью одномандатную систему. В этом случае состав депутатского корпуса не отражал бы картину электоральных предпочтений молдавского общества.

Смешанная система сочетает в себе достоинства как пропорциональной, так и одномандатной избирательных систем. С одной стороны, эта система гарантирует представительство в Парламенте всех регионов Молдовы, а также Приднестровского региона и диаспоры. А с другой стороны — половина депутатов, избираемых по партийным спискам, будет в максимальной степени отражать политические настроения молдавских избирателей.

Хорошо, что удалось избежать выборов в два тура. Как правило, во втором туре голосуют не за того, кто им нравится, а против того, кто больше всего не нравится. Второй тур неизбежно превращается в войну компроматов — это мы наблюдали и на выборах в Гагаузии, и во втором туре президентских выборов. Это не добавляет стабильности политической системе нашей страны. В итоге на округе побеждал бы человек только потому, что его конкурент был ещё хуже.

— Каких достижений добилась ПСРМ на международной арене?

— Партия социалистов в этом году укрепила уже существующие международные связи и наладила новые.

Депутаты парламентской фракции участвовали в работе 137 Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС), профильных комиссий Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.

Впервые за последние 10 лет представители молдавского парламента в лице депутатов ПСРМ приняли участие в заседании межпарламентской Группы дружбы Молдовы и России 11-13 декабря. По инициативе президента Молдовы Игоря Додона, для участия в делегации были приглашены представители Народного собрания Гагаузии и законодательного органа Приднестровья.

Исполнительный секретарь Партии социалистов, депутат фракции ПСРМ, член молдавской Делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Влад Батрынча принял участие 12 октября в сессии ПАСЕ и выступил там с речью во время обсуждения проекта доклада о новом законопроекте об образовании на Украине.

ПСРМ укрепляла не только межпарламентские, но и межпартийные связи. В этом году было подписаны соглашения о сотрудничестве с правящими партиями России и Турции. На стадии переговоров находимся с правящими партиями Азербайджана и Китая.

Всего Партия социалистов Республики Молдова подписала уже восемь межпартийных соглашений.

Представители молодежного крыла Партии социалистов приняли участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов от Молдовы, более того, председателем Национального подготовительного комитета в Молдове был руководитель «Молодой Гвардии».

— Вас называют “пропрезидентской партией”, “партией Игоря Додона”. Так или это?

— На Внеочередном XV Съезде Партии социалистов в декабре прошлого года было принято решение о том, что Игорь Додон остается политическим лидером ПСРМ. За это единогласно проголосовали все участники съезда. Мы гордимся всенародно избранным президентом страны и всегда будем поддерживать его инициативы.

В частности, ПСРМ последовательно выступает за полноправное членство Республики Молдова в Евразийском Экономическом Союзе и поддерживаем усилия Президента РМ Игоря Додона в этом направлении.

— С чем вызвана поддержка ПСРМ перехода к президентской республике?

— Стране нужен сильный лидер, облаченный мандатом всего народа и обладающий всеми полномочиями, необходимыми для реализации своей программы. И большинство граждан поддерживает эту идею. Об этом свидетельствуют все социологические опросы, которые проводились в последнее время.

— Что именно предпринимают социалисты для помощи жителям республики в решении их проблем? С какими трудностями сталкиваются люди, которые обращаются в партию?

— Партия социалистов – это, пожалуй, единственная партия, которая проводит постоянную работу с населением. Мы всегда рядом с людьми — в Парламенте, в муниципальных советах, в судах. Члены ПСРМ, депутаты, и я в том числе, проводят еженедельные приемы граждан.

Люди обращаются к нам со своими проблемами со всей республики и чаще всего – как в последнюю инстанцию, когда они уже обили пороги различных государственных учреждений и им никто не помог. В основном речь идет о проблемах социальной поддержки, работы коммунальных служб, жилья, трудоустройства, юридические проблемы.

К решению этих вопросов активно подключаются юристы, депутаты парламента, муниципальные советники. Людям также помогает фонд “Soluția”. Активно работает фонд электронных петиций petitia.md.

— Каковы планы партии на 2018 год?

— Готовимся к парламентским выборам, мобилизуем всех членов партии, уже запланирован широкий спектр мероприятий, которые будут проведены в следующем году. В 2018 году будет созван очередной съезд ПСРМ, который утвердит предвыборную платформу партии и определит список кандидатов, в том числе по одномандатным округам.

Главная задача на следующий год — победа на парламентских выборах и получение большинства в парламенте. Это позволит нам реализовать задачи, решения которых от нас ждут люди.

Мы все понимаем, что главное – это не политики, не чиновники, а люди — каждый конкретный человек с его радостями и заботами. Мы должны уважать друг друга и стараться понять. Именно тогда мы станем жить лучше. Я уверена, что, в конце концов, так и будет!

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