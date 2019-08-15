Гречаный – финансистам: Ваши деятельность и профессионализм играют важную роль в развитии экономики и повышении благосостояния людей

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Председатель парламента Зинаида Гречаный поздравила всех финансистов страны с их профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в нашей стране 15 августа. Спикер поблагодарила всех, кто, несмотря на трудные времена, через которые прошла наша страна и финансовая система государства, оставался преданным и профессиональным для обеспечения стабильности и эффективного управления публичными финансами.

Гречаный также отметила, что высоко ценит вклад всех сотрудников финансовой системы, которые с большой честностью и ответственностью обеспечивали на протяжении многих лет финансовую безопасность страны.

⁃ Уважаемые коллеги, сегодня, в наш профессиональный праздник, я благодарю Вас за твердость и честность, с которой вы управляете финансами, каждый на своем рабочем месте. Я призываю Вас не забывать о высокой ответственности, которую Вы несете за свою благородную работу, независимо от обстоятельств и выполняемой Вами функции. Ваши деятельность и профессионализм играют важную роль в развитии экономики и повышении благосостояния людей. Спасибо за Ваш существенный вклад в продвижение реформ в бюджетно-налоговой сфере и внедрение новых инструментов для планирования и управления государственными финансами, – отметила она.

От своего имени и от имени Парламента Республики Молдова спикер пожелала финансистам здоровья, успехов и постоянного совершенствования для обеспечения надлежащего функционирования финансовой системы.

⁃ Не в последнюю очередь, я желаю Вам стабильности, потому что от Вашей работы зависит развитие нашей страны. Будьте здоровы, пусть у Вас будут мир, хорошие условия труда и поддержка семьи в Вашей деятельности! – подытожила она.