Гречаный: Фестиваль – это хорошая возможность для межкультурного диалога всех этносов РМ (ФОТО)

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Председатель парламента Зинаида Гречаный приняла участие в XVIII Республиканском этнокультурном фестивале «Единство через многообразие», который состоялся сегодня в столичном парке «Штефан чел Маре».

В рамках фестиваля Зинаида Гречаный посетила этнические дворы и выставки.

– Фестиваль является хорошей возможностью для межкультурного диалога всех этносов Республики Молдова. Кроме того, это платформа для продвижения культуры, традиций, костюмов и блюд национальных меньшинств, – заявила председатель парламента.

Спикер также побеседовала с представителями этнокультурных организаций, которые присутствовали на фестивале, проявила восхищение представленному наследию и попробовала блюда этнических меньшинств.

Сегодня на главной сцене фестиваля будет представлен музыкально-литературный спектакль, в котором примут участие коллективы этнокультурных организаций из муниципия Кишинёв и районов республики. Кроме этого, в этом году был представлен коллаж с традиционными элементами культуры этносов, в том числе язык, костюмы, танцы и т.д.

Напомним, что организаторами мероприятия выступают Агентство межэтнических отношений, примария Кишинева и Координационный совет этнокультурных организаций.