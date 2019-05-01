Гречаный: Если Первомай продолжают праздновать в Молдове – значит, это нужно нашим согражданам

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Партия социалистов проводит сегодня, 1 мая, традиционный первомайский марш в столице. Колонна, в которой насчитываются уже несколько тысяч человек, начала шествие от здания цирка.

Ее возглавила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, которая поздравила всех граждан страны с этим праздником.

– Это очень важная дата, очень важны лозунги, которые прозвучат на сегодняшнем митинге. Мы пригласили и президента Игоря Додона, который является неформальным лидером Партии социалистов. Мы проводим этот марш более чем 8 лет подряд. Люди должны знать свою историю, откуда берет истоки этот праздник. Если его продолжают праздновать в Молдове – значит, это нужно гражданам РМ, – сказала она.

Напомним, колонна пройдет по главным улицам столицы к Национальному театру оперы и балета, где состоится митинг.