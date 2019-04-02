Гречаный: Если бы лидеры “Акум” действительно хотели обсудить будущую коалицию, они бы пришли на сегодняшнюю встречу с президентом

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“Акум” не приглашал фракцию Партии социалистов на сегодняшние дискуссии. Об этом председатель ПСРМ Зинаида Гречаный заявила, отвечая на вопрос, почему социалисты не пришли на консультации.

– А нас никто не приглашал. Приглашение было адресовано всем депутатам, а не фракции ПСРМ. Мы целостная фракция и решения всегда принимаем сообща, голосами всех 35 депутатов, входящих в фракцию. Я не видела приглашения, адресованного социалистам, – сказала она.

Гречаный также отметила, что социалисты не желают участвовать в шоу, а если бы блок “Акум” действительно хотел бы обсудить свои политические позиции, в том числе, будущую коалицию, лидерам блока следовало прийти сегодня на встречу с президентом.