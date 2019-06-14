Гречаный: ДПМ должна мирно передать власть

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В Молдове сложилась очень напряженная ситуация, и, чтобы не допустить трагедии, необходимо, чтобы демократы, которые незаконно удерживают власть, мирно и добровольно передали ее легитимным парламенту и правительству. Такое мнение иностранным журналистам высказала председатель парламента Зинаида Гречаный.

– Я считаю, что ДПМ должна обеспечить мирную передачу власти и не выводить людей угрозами на улицу. Эти несчастные пенсионеры, которые стоят перед зданием прокуратуры, не понимают, для чего их туда вывели. И об этом трубят все СМИ, – о том, что людей вывели за деньги. Сотрудники правоохранительных органов, полиция должны обеспечивать правопорядок в стране, а не преграждать доступ в государственные институты тем, кто был законно избран народом. У нас есть правительство, утвержденное абсолютно законно, в законные сроки, поэтому мы и сделали призыв к органам внутренних дел. Мы напомнили, что офицеры принесли присягу на верность Родине, а не политической партии, поэтому они должны подчиниться закону, – сказала она.

Председатель парламента призвала демократов вернуться в законодательный орган страны и начать работу в качестве парламентской оппозиции.

– Мы уже предоставили должности депутатам от ДПМ, когда распределяли парламентские комиссии, в соответствии с регламентом. Также предоставили демократам и пост вице-спикера парламента. Мы уважаем волю народа, поэтому призвали их вернуться в парламент для того, чтобы работать, – добавила спикер.