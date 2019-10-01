Гречаный: Достойная жизнь для всех граждан страны и солидарность поколений – наши приоритеты

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С поздравлением по случаю Международного дня пожилых людей выступила и председатель парламента Зинаида Гречаный. По случаю праздника она призвала всех граждан нашей страны к солидарности.

– Инновационные инициативы и проекты, продвигаемые молодежью, нуждаются в опыте и мудрости, которые приходят с возрастом. Я твердо убеждена, что только вместе мы сможем добиться хороших результатов. Я призываю Вас быть по-прежнему активными, делать то, что приносит Вам удовлетворение и поддерживает Вас в форме. Как председатель Парламента Республики Молдова, заверяю Вас, что социальная политика в Молдове будет адаптирована к реальным потребностям на приоритетной основе. Нам есть еще над чем поработать, чтобы здравоохранение, социальная помощь и пенсии соответствовали Вашим ожиданиям. Мы знаем проблемы, у нас есть решения, и у нас нет времени откладывать их в долгий ящик, потому что в течение ряда лет сказано было больше, чем было сделано, – отметила она.

Гречаный подчеркнула, что нашей стране нужны опытные люди, а пожилые люди нуждаются в большем социальном обеспечении и уровне жизни, соответствующему тому вкладу, который они внесли.

– Достойная жизнь для всех граждан страны и солидарность поколений – наши приоритеты. Много здоровья, энергии и участия в дальнейшем! Позвольте мне обратиться к Вам с большой признательностью за Ваш самоотверженный труд и значительный вклад в построение и процветание нашей страны. Спасибо за человечность, заботу и смелость. От всей души желаю Вам насладиться любовью близких, уважением окружающих, долгих лет, здоровья, мира и спокойствия! – подытожила она.