Гречаный – Додону: Вместе мы сможем добиться всех поставленных задач!

Гречаный – Додону: Вместе мы сможем добиться всех поставленных задач!

Искренне и от всего сердца с днем рождения Игоря Додона поздравила Зинаида Гречаный. Спикер выразила юбиляру глубокое уважение и благодарность за прекрасное и продуктивное сотрудничество на протяжении многих лет, «которое убедило меня в том, что Вы надежный коллега и настоящий друг».

⁃ Желаю Вам, уважаемый господин Президент, дальнейших успехов в выполнении важной и ответственной деятельности в интересах народа Республики Молдова. Я заверяю Вас в нашей полной поддержке усилий по созданию процветающего правового государства, в котором граждане будут жить в безопасности и благополучии. Вместе с Вами мы сможем добиться всех поставленных задач, чтобы изменить жизнь граждан нашей страны к лучшему. Желаю Вам поддержки, понимания и сил на этом непростом пути! – отметила она.

По случаю праздника Зинаида Гречаный передала имениннику «сердечные пожелания благополучия, здоровья и счастья Вашей замечательной семье, которая поддерживает Вас во всех жизненных ситуациях».

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