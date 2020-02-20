Гречаный: Для властей понятие справедливости должно быть безусловным!

Гречаный: Для властей понятие справедливости должно быть безусловным!

Сегодня отмечается Всемирный день социальной справедливости. В данной связи председатель Парламента РМ решила призвать представителей государственных учреждений задуматься над смыслом этого понятия.

– Для властей понятие справедливости должно быть безусловным. Каждый человек, независимо от статуса, должен иметь одинаковые экономические, политические и социальные возможности. Вклад парламента в обеспечение социальной справедливости заключается в принятии законов, способствующих свободному доступу к социальному обеспечению и правосудию, – отметила она. 

Гречаный также подчеркнула, что “только общество, которое уважает основные свободы и равные возможности молодых людей и людей в возрасте, женщин и мужчин, нуждающихся или больных, может считаться справедливым и цивилизованным”.

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