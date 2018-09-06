Гречаный: Демократы выдают обязанности правительства за личные достижения (ВИДЕО)

В преддверии парламентских выборов гражданам предстоит услышать немало красивых речей от правящей партии, которая намерена таким образом заручиться поддержкой избирателей при голосовании, однако, как показывает опыт, эти обещаниям не суждено будет сбыться. Так было и в 2014 году, когда правительство обязалось увеличить пенсии, однако на деле выплаты около 38 тысяч пенсионеров оказались ниже, чем были до этого. Об этом в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова” заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

Лидер социалистов отметила: на реализацию многих обещаний власти в бюджете просто нет денег, однако это не мешает представителям ДПМ вводить в заблуждение граждан. Что касается так называемых “предвыборных подарков”, которыми хвастается власть, как то ремонт дорог или прочее, то это прямая обязанность правительства, а не личное достижение Демократической партии, как это пытаются преподнести населению.

– Взносы в бюджет, налоги платят все граждане страны, все экономические агенты, независимо от политических предпочтений. Не надо говорить, что это сделала Демократическая партия. У бюджета есть функция распределения бюджетных ассигнований на приоритеты правительства. И приоритеты правительства должны быть системой, нужно следовать программе правительства. Это не должны быть одномоментные предвыборные приоритеты, – сказала она.