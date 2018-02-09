Гречаный: Чтобы вернуть украденный миллиард, необходимо сменить власть (ВИДЕО)

Нынешняя власть Молдовы не сможет найти и вернуть государству деньги, украденные из банковской системы страны.

Уверенность в этом высказала председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, отметив, что они не могут ничего найти даже в собственных карманах.

– Для того, чтобы найти миллиард, необходима новая власть, которая инициирует расследование, потому что я уверена – следы есть, и внешние партнеры об этом знают. Им просто удобно эта лояльная им молдавская власть, которая делает то, что ей говорят. А тех внешних партнеров, которые действительно хотят помочь Молдове и ее гражданам, я призываю сделать это, не требуя ничего взамен, – сказала она.

В этой связи Гречаный напомнила также о “демократичном” поступке спикера парламента Адриана Канду на заседании законодательного органа накануне, 8 февраля. Так, фракция Партии социалистов потребовала проведения слушаний с участием генерального прокурора и главы Национального антикоррупционного центра по вопросу действий, направленных на возвращение украденного из финансово-банковской системы страны миллиарда долларов.

Однако председатель законодательного органа Андриан Канду отказался поставить этот вопрос на голосование для включения в повестку дня, мотивировав это тем, что ранее проведения слушаний по этому вопросу потребовала другая парламентская фракция, и большинство депутатов было против.