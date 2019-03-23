Гречаный: Чистота и порядок в Кишиневе зависят от нашего неравнодушия и внимания (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный сегодня приняла участие в акции по озеленению и благоустройству парка сектора Рышкановка. Вместе с депутатами парламента, муниципальными советниками, активистами Партии социалистов и «Молодой гвардии», а также вместе с жителями Рышкановки, социалисты очистили парк от сухих веток и мусора и посадили молодые деревья.

– Кишинев – наш город. И мы все вместе должны заботиться о нем. От нашего неравнодушия, внимания и от нашей деятельности зависит внешний облик столицы, чистота и порядок в городе. Призываю всех жителей столицы принять участие в благоустройстве нашего города! – сказала лидер ПСРМ.

Зинаида Гречаный также отметила, что сегодня социалисты проводят субботники не только на Рышкановке, но и во всех секторах столицы.

– На протяжении ряда лет мы постоянно проводим различные акции по благоустройству и озеленению территории нашего города. Это хорошая традиция, которая помогает нам почувствовать не только связь с природой, с родным городом, но и поддерживать связь поколений. Эту традицию мы будем поддерживать и впредь, – подытожила глава формирования.