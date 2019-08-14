Гречаный: Будем оказывать поддержку и содействие женщинам для устранения неравенства в обществе! (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Миланой Риканович, представителем структуры «ООН-Женщины» в Республике Молдова. Во время встречи стороны обсудили необходимость продвижения проектов, способствующих вовлечению женщин в процессы принятия решений и, в то же время, обеспечивающих баланс между работой и семейной жизнью. Также рассмотрели возможность совместной разработки социальной и бюджетной политики, которая будет способствовать устранению неравенства в обществе.

– Отметила, что необходимо оказывать поддержку и содействие женщинам для устранения неравенства в обществе. В частности, нужно поддерживать женщин из сельских районов. В этом направлении будет интенсивно работать действующий законодательный орган. Обратила внимание на то, что Парламент РМ X созыва уже принял законодательные нормы, которые предоставляют дополнительную поддержку женщинам. В частности, в Избирательный кодекс были внесены изменения, в соответствии с которыми была установлена квота – три женщин на каждые 10 кандидатов, таким образом, к минимуму сводится риск женщинам оказаться в конце списка кандидатов, – отметила Зинаида Гречаный по итогам проведенной встречи.

Милана Риканович, в свою очередь, сообщила, что, по данным структуры «ООН-женщины» в Республике Молдова, в нашей стране произошел качественный скачок, благодаря продвижению женщин, партийных лидеров, в руководство законодательной и исполнительной власти. Этим успехом следует поделиться с другими государствами, которые могут перенять опыт нашей страны в области политики, считает Риканович.