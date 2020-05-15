Гречаный: Берегите свои семьи, каждая семья – уникальна и красива!

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Семья – это ядро и сердце общества, она имеет большое значение для человеческого сообщества. В семье человек находит защиту и заботу, любовь и понимание. Здесь он получает первые навыки общения, принятия общих решений и ответственности за них. Семья – это убежище в самые трудные моменты жизни. Об этом на своей странице в соцсети по случаю Международного дня семьи пишет председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный.

Правовое государство предоставляет равные права и возможности всем семьям, в том числе одиноким родителям, многодетным или социально уязвимым семьям. Действующий парламент с самого начала определял социальную защиту граждан в качестве основного приоритета своей деятельности, отметила она.

– Интересы граждан мы ставим во главу угла, ведь сильное государство складывается из счастливых семей. Не зря большинство законов, принятых нынешним созывом, касаются именно социальной защиты, здравоохранения и семьи, образования и культуры, прав человека, – подчеркнула спикер.

Гречаный также добавила, что “чрезвычайное положение, в котором страна находилась в течение двух месяцев, со всеми его трудностями, предоставило нам возможность больше времени провести в семье, восполнить дефицит родительского внимания, которого так не хватает современным детям, взглянуть по-новому и заново оценить семейные ценности”.

– По случаю Международного дня семьи поздравляю всех граждан Республики Молдова и искренне желаю им здоровья, понимания и благополучия. Берегите свои семьи, каждая семья – уникальна и красива! А Молдова – наша общая семья, – подытожила она.

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