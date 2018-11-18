Гречаный: 9 лет правительство делает всё для того, чтобы Молдова исчезла с карты мира (ВИДЕО)

Председатель Партии социалистов поприветствовала всех участников сегодняшнего митинга ПСРМ в центре Кишинева.

Лидер ПСРМ отметила, что “сегодня на площади не только члены Партии социалистов, сторонники, но и люди, которые устали от правительства, которое на протяжении 9 лет систематически разрушает РМ”.

– Они ограбили людей, сделали всё возможное, чтобы молодежь покинула страну. Это нельзя больше терпеть. Поэтому, уважаемые друзья, коллеги, мы сегодня собрались с вами на площади, нас много. Но поверьте мне, еще больше нас в селах и районах РМ, во всех городах. Не все смогли приехать сегодня на площадь, но знаю, у нас есть возможность собраться всем вместе и сказать «нет» этому правительству. 9 лет они делают всё возможное, чтобы Молдова исчезла с карты мира, – сказала она.

Председатель Партии социалистов призвала граждан к сплочению и поблагодарила всех, кому не безразлична судьба каждой семьи, судьба каждого населенного пункта, судьба всей нашей страны. У Молдовы есть будущее, выразила уверенность лидер ПСРМ.