Гражданская беззащитность

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О чём поёт тревожная сирена

Когда мы слышим звук сирены, оповещающей о чрезвычайной ситуации, испытываем некоторую тревогу. Благо на протяжении многих лет она звучит лишь при плановых проверках. Люди к ней уже привыкли и не обращают внимания. А если вдруг случится настоящая беда, как граждане Молдовы узнают об этом?

Система неоповещения

По последним данным, в Республике Молдова насчитывается более 270 систем оповещения, из которых 115 находятся в Кишинёве. Из общего их числа лишь около 100 – активные. На их обслуживание из бюджета ежегодно выделяется около 500 тыс. леев. Эксперты утверждают, что система оповещения населения при чрезвычайных ситуациях (ЧС) обязательно должна быть и к тому же функционировать. Сравнительно недавно она работала исправно.

Экс-начальник управления чрезвычайных ситуаций города Бельцы, полковник Юрий Присакарь, в подчинении которого находились четыре прилегающих района, пояснил, что ещё 8 – 10 лет назад система оповещения населения в случае ЧС, аварий и катастроф, доставшаяся в наследство РМ от СССР, была исправна. После того как срабатывали сирены, по регламенту, должны следовать радио- и телеоповещение. Для жителей были подготовлены чёткие рекомендации, как себя вести и что делать. Был разработан ряд мероприятий по эвакуации населения и его распределению в защитных сооружениях. В общем, существовала централизованная многоступенчатая программа по защите граждан.

– Для того чтобы поддерживать системы оповещения и защитные сооружения в рабочем состоянии, на самом деле не надо было огромных средств. Было бы разумнее и дешевле сохранить уже существовавшую продуманную систему, – считает Юрий Присакарь. – Теперь всё надо создавать заново. Из бывшего защитного арсенала осталась лишь часть работающих сирен. Однако мероприятия, связанные с чрезвычайными ситуациями, это не только системы оповещения. Люди должны знать, что им делать дальше: к кому обратиться, где, в случае необходимости, укрыться и получить необходимую помощь.

«В Молдове упразднили Министерство строительства и многие структуры, инспектирующие возведение в частности жилых домов. По коммерческим соображениям убежища в домах не предусмотрены. Вместо них – парковки, магазины, склады. О безопасности людей никто не задумывается».

Парковки на месте убежищ

Сравнительно недавно убежища ещё находились в хорошем состоянии, большая часть из которых на сегодняшний день уже не пригодна для своих целей. Следует уточнить, что защитные сооружения, расположенные на промышленных предприятиях и в спальных районах, были предназначены только для рабочих смен. Предполагалось, что стратегические объекты должны продолжать свою работу. А само население и людей, не задействованных на важных объектах, согласно планам, должны были вывозить в пункты дислокации в зону рассредоточения.

Строитель с 46-летним стажем Борис Полотайко вспоминает, что в советское время бомбоубежища строились на 3–4 дома, они также были на каждом предприятии, а на больших промышленных объектах, где работало более тысячи человек, – специализированные укреплённые помещения. Их можно было использовать не только при предполагаемых бомбёжках, но и, к примеру, для проживания после землетрясений или других стихийных бедствий, приведших к разрушению жилых зданий. Убежища строились с повышенным коэффициентом прочности, там была вентиляция и запас продовольствия на месяц.

– Раньше существовали нормы и правила, согласно которым велось строительство всех объектов, при сдаче в эксплуатацию их принимала специальная комиссия, – говорит Б. Полотайко. – Сейчас архитектор предусматривает материалы, которые будут использованы при возведении зданий, но их качество остаётся на совести застройщика. В Молдове упразднили Министерство строительства и многие структуры, инспектирующие возведение в частности и жилых домов. По коммерческим соображениям убежища в домах не предусмотрены. Вместо них – парковки, магазины, склады. О безопасности людей никто не думает. Но и это до поры до времени. Пока не грянет гром…

«В Молдове упразднили Министерство строительства и многие структуры, инспектирующие возведение в частности жилых домов. По коммерческим соображениям убежища в домах не предусмотрены. Вместо них – парковки, магазины, склады. О безопасности людей никто не задумывается».

Учебная тревога

При чрезвычайных ситуациях сложнее всего приходится учреждениям, где находится большое количество людей, среди них и учебные заведения. При этом директора школ не полагаются на централизованные системы оповещения, к примеру при пожаре существуют свои методы оповещения. При землетрясениях сирена не актуальна, поскольку первые толчки ощущаются ещё до её звучания. В каждом учебном заведении, если им руководит ответственный специалист, разрабатываются свои схемы. Например, в лицее им. Б. П. Хашдеу все учащиеся знают: когда звучит один длинный звонок – значит у учителей совещание. Два длинных – пожар, три – землетрясение. Ежегодно в лицее проводятся учения, на которых тщательно прорабатываются все действия при ЧС. В середине мая учения были посвящены эвакуации при землетрясении. В короткое время из здания лицея, не считая взрослых, было выведено 523 учащихся. Кроме того, старшеклассники помогли вывести из двух близлежащих детсадов 335 малышей. И, конечно же, всех сразу пересчитали, чтобы убедиться, что «никто не застрял в руинах».

– Каждый класс чётко знает, как следует выходить на стадион, который не окружён высотными зданиями и является самой оптимальной зоной, где можно переждать землетрясение, – уточняет директор лицея им. Б. П. Хашдеу Светлана Михайлеску. – О том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, постоянно говорится на уроках. Что касается возможных изменений погоды – урагана, снегопада, ливня, обледенения, резкого повышения температуры и т. д., – то мы получаем сообщения от Главного управления образования и следуем инструкциям.

Педагоги также выступают за то, чтобы в случае ЧС работала система оповещения. Но хотелось бы знать, о чём она «поёт». Республика Молдова сталкивается со всеми видами чрезвычайных ситуаций, за исключением вулканов и цунами. Но что бы ни случилось, важно сохранить самое главное – жизнь и здоровье людей. И ради этого не жалко никаких денег.

В ЦИФРАХ

В хвосте Европы

В Австрии действует более 70 тысяч сирен. В Израиле – более 3100, в Великобритании – около 1200, в Сингапуре – более чем 2000, во Франции – около 4500, в Нидерландах – 4200, в Норвегии – 1250, а в Швейцарии – 8500.

Комментарий

Допотопная технология

Сергей Пянковский, начальник управления информационных технологий и связи Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям:

– Если мы говорим о системе оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций, то нужно уточнить, что она не настолько износилась – поскольку техника надёжная, насколько устарела сама технология. Система оповещения была частью Гражданской обороны, создавалась для предупреждения населения в случае военных конфликтов и запускалась одновременно на всей территории республики. Мы её унаследовали и попытались использовать для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. Однако они могут происходить на отдельных территориях страны и носить локальный характер. Эта технология не позволяет из центрального диспетчерского пункта удалённо запустить определённую локальную сирену или группу сирен – для этого необходим запуск в ручном режиме.

Система оповещения – составная часть системы управления гражданской защиты и включает в себя национальную, местные, локальные и объектовые (на предприятиях) системы оповещения. Ответственность за поддержание их уровня готовности возлагается: на национальном уровне – на Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям; на местном – на органы местного публичного управления; на локальном и уровне объекта – на руководителей соответствующих предприятий и организаций; в сельских примэриях – на примаров. В этой части мы сталкиваемся с некоторой технической проблемой. Для ремонта оборудования, изготовленного в 80-е годы, сейчас нет комплектующих деталей – они просто уже не производятся. Но хотелось бы отметить, что за последние несколько лет количество работающих сирен, подключённых к системе, увеличилось и достигло почти 80%. Обслуживанием занимается ГП Moldtelecom.

Технология оповещения при помощи сирен несколько теряет свою актуальность, поэтому мы должны переходить на новые технологии, позволяющие оповестить большое количество жителей, используя все доступные средства и современные технологии (Cell Broadcast, ТВ, радио, электронные сирены, социальные сети, электронные рекламные щиты и т. д.).

Модернизация системы оповещения населения может обойтись от €3,5 млн и больше. Насколько больше, можно будет сказать только после проведения технико-экономической экспертизы по внедрению новой системы оповещения, которая отвечает всем необходимым потребностям Республики Молдова.

Наталья Устюгова