Гражданку Молдовы поймали при попытке незаконно пересечь границу

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Двоих нарушителей государственной границы накануне задержали пограничники под Харьковом.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, в понедельник вечером от участкового инспектора пограничной службы поступила информация о возможном незаконном пересечении границы. В направлении предполагаемого нарушения границы был выслан пограничный наряд. Вскоре пограничники с помощью камер видеонаблюдения, которыми оборудован указанный участок кордона, увидели двух неизвестных лиц, направлявшихся в сторону границы, и вышли на их задержание.

– Впоследствии военнослужащие Госпогранслужбы задержали гражданина России 1977 года рождения и гражданку Молдовы 1972 года рождения. Они пытались незаконно пересечь границу из Украины в РФ в районе населенного пункта Гоптовка, – сообщили пограничники.

Сейчас ведутся мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима задержанным грозит административная ответственность, передаёт glavnoe.ua.