Гражданку Молдовы поймали при попытке незаконно пересечь границу

Гражданку Молдовы поймали при попытке незаконно пересечь границу

Двоих нарушителей государственной границы накануне задержали пограничники под Харьковом.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, в понедельник вечером от участкового инспектора пограничной службы поступила информация о возможном незаконном пересечении границы. В направлении предполагаемого нарушения границы был выслан пограничный наряд. Вскоре пограничники с помощью камер видеонаблюдения, которыми оборудован указанный участок кордона, увидели двух неизвестных лиц, направлявшихся в сторону границы, и вышли на их задержание.

– Впоследствии военнослужащие Госпогранслужбы задержали гражданина России 1977 года рождения и гражданку Молдовы 1972 года рождения. Они пытались незаконно пересечь границу из Украины в РФ в районе населенного пункта Гоптовка, – сообщили пограничники.

Сейчас ведутся мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима задержанным грозит административная ответственность, передаёт glavnoe.ua.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md