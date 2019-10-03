Гражданка Украины пыталась пересечь молдавскую границу, спрятавшись в шкаф дома на колёсах (ВИДЕО)

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Гражданка Украины решила нелегально пересечь молдавскую границу, спрятавшись в шкаф дома на колёсах, так как у неё не было необходимых проездных документов. Однако планы девушки разрушили сотрудники Пограничной полиции пропускного пункта «Леушень».

По данным пресс-службы Пограничной полиции, трейлер марки Ford, зарегистрированный в Италии, подъехал к КПП вечером 1 октября. В нём находились водитель и пассажир – оба граждане Италии. Пограничники решили провести проверку транспортного средства, в ходе чего в шкафу была найдена женщина. При ней не было никаких документов. Позже выяснилось, что женщине 33 года и она из Украины.

Гражданка соседнего государства сообщила правоохранителям, что познакомилась с итальянцами в сентябре в Одессе. Иностранцы пообещали ей незабываемое путешествие и предложили отправиться с ними в Италию, несмотря на то, что у неё не было необходимых документов.

В связи с этим итальянцы получили штраф в размере 60 условных единиц за нарушение правил транспортировки иностранных граждан. А женщина была передана Бюро по миграции и беженцам.