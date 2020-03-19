Гражданка Молдовы умерла от коронавируса в Италии

Гражданка Молдовы умерла от коронавируса в Италии

Гражданка Молдовы скончалась из-за коронавирусной инфекции в итальянском городе Парма. Данную информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции. 

Как отметили представители ведомства, консульство Республики Молдова в Милане поддерживает непрерывную связь с родственниками погибшей. В настоящее время рассматривается возможность репатриации тела нашей соотечественницы, передаёт deschide.md.

Напомним, что на сегодняшний день в Молдове зарегистрировано 36 случаев COVID-19.

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