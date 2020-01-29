Гражданка Молдовы с подельниками устроила поджог в итальянской пиццерии (ВИДЕО)

Гражданка Молдовы с подельниками устроила поджог в итальянской пиццерии (ВИДЕО)

Итальянская полиция задержала 32-летнюю гражданку Молдовы по подозрению в организации поджога пиццерии. Инцидент произошёл 10 декабря 2019 года в небольшом городке итальянской провинции Турин.

Как пишет итальянская пресса, женщина “заказала” двум гражданам Румынии поджечь пиццерию. Она прибегла к такому жесту, чтобы отомстить хозяевам заведения, с которыми у неё были конфликты.

На камерах наблюдения видно, что трое людей облили деревянные столы на террасе пиццерии, а затем подожгли мебель. Женщина и мужчины были в масках.

Все трое скрылись с места происшествия. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Впоследствии поджигатели были опознаны и задержаны. Обстоятельства инцидента выясняются.

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