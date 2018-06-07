Гражданка Молдовы промышляла отправкой своих соотечественниц в Турцию для занятия проституцией (ВИДЕО)

Гражданка Молдовы промышляла отправкой своих соотечественниц в Турцию для занятия проституцией (ВИДЕО)

Молодая молдаванка, подозреваемая в сутенерстве, была задержана в аэропорту Кишинева.

Женщина сопровождала свою соотечественницу, которую ей удалось завербовать посредством соцсети.

Согласно собранным данным, молдаванка так поступила не с одной девушкой. Она находила их в соцсети, начинала общаться и убеждала поехать в Турцию заниматься проституцией, обещая хороший заработок.

23-летняя сутенерша признала свою вину, рассказав подробности своей схемы. У молодой женины, родом из села Тудора Штефан-водского района, двое несовершеннолетних детей.

Если вина молдаванки будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

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