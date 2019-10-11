Гражданка Молдовы погибла в страшной аварии в Румынии (ФОТО)

Гражданка Молдовы погибла в страшной аварии в Румынии (ФОТО)

22-летняя гражданка Молдовы и её жених скончались в жуткой аварии, произошедшей несколько дней назад вблизи населённого пункта Бэлцаць уезда Яссы.

По данным румынской прессы, молдаванка, её будущий супруг и ещё двое скончались в автокатастрофе, произошедшей 6 октября на трассе, известной как «дорога мёртвых», передаёт publika.md.

Все четверо находились в автомобиле марки Opel Astra. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Jaguar. Удар был настолько сильным, что водитель и трое пассажиров Opel скончались на месте.

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