Гражданка Молдовы лишилась своего автомобиля на границе с Румынией (ФОТО)

Гражданка Молдовы лишилась своего автомобиля на границе с Румынией (ФОТО)

Инцидент произошел на пограничном пункте “Албица”.

37-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки Citroen, зарегистрированном в Румынии, явилась на КПП с целью въезда в соседнюю страну. В ходе проверки машины таможенники обнаружили в ней 321 пачку сигарет различных марок, приобретенных в duty-free. Контрабандный груз был спрятан в специально оборудованном месте.

Согласно требованиям закона, сигареты и автомобиль были задержаны таможенниками, а женщина была оштрафована на 10 тысяч румынских леев.

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