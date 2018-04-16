Гражданка Молдовы лишилась своего автомобиля на границе с Румынией (ФОТО)

Инцидент произошел на пограничном пункте “Албица”.

37-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки Citroen, зарегистрированном в Румынии, явилась на КПП с целью въезда в соседнюю страну. В ходе проверки машины таможенники обнаружили в ней 321 пачку сигарет различных марок, приобретенных в duty-free. Контрабандный груз был спрятан в специально оборудованном месте.

Согласно требованиям закона, сигареты и автомобиль были задержаны таможенниками, а женщина была оштрафована на 10 тысяч румынских леев.