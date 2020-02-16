Гражданка Молдовы была найдена мёртвой в доме итальянки, за которой ухаживала

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Гражданка Молдовы скончалась в Италии. Правоохранители нашли её бездыханное тело в доме старушки, за которой ухаживала наша соотечественница. Согласно предварительным данным, женщина свела счёты с жизнью.

Ужасная находка была сделана в субботу, 15 февраля, в провинции Лечче. По данным местной прессы, речь идёт о 33-летней гражданке Молдовы, которая работала сиделкой. Её нашли повешенной в доме женщины, за которой она ухаживала, передаёт deschide.md.

Тело погибшей было отправлено на судмедэкспертизу. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.