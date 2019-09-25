Гражданину Украины не удалось пересечь границу Молдовы по поддельным правам

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В пункте пропуска “Джурджулешты-Рени” был остановлен водитель большегрузного автомобиля с поддельными водительскими правами. Инцидент произошёл 24 сентября на въезде в страну.

К КПП подъехал 35-летний гражданин Украины, управлявший грузовым микроавтобусом. Во время проверки документов пограничники заметили признаки фальсификации в водительских правах, которые были выданы украинскими властями четыре года назад.

Мужчина признался, что в 2015 году при смене прав получил новый документ при помощи знакомого. Однако после этого и до сих пор у него никаких проблем с правами не возникало.

Поддельное разрешение было изъято и направлено на экспертизу. Гражданину Украины пришлось продолжить поездку в качестве пассажира микроавтобуса.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.