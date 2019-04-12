Гражданину Молдовы запретили въезд на Украину на 3 года из-за георгиевской ленточки

Гражданину Молдовы запретили въезд на Украину на 3 года из-за георгиевской ленточки

Таможенная служба Украины запретила гражданину Молдовы въезд в страну на 3 года из-за найденной в его автомобиле георгиевской ленточки.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы Украины, инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте «Виноградовка» Одесской области.  Георгиевскую ленточку обнаружили таможенники в автомобиле гражданина Молдовы, который направлялся на Украину. В связи с этим ему было отказано в пропуске через границу, более того, ему запретили въезд на территорию Украины на 3 года.

Напомним, что в 2017 году статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях была дополнена ещё одним пунктом, согласно которому публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты либо ее изображения влекут наложение штрафа с конфискацией георгиевской ленты или предметов, которые содержат ее изображение.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md