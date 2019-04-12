Гражданину Молдовы запретили въезд на Украину на 3 года из-за георгиевской ленточки

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Таможенная служба Украины запретила гражданину Молдовы въезд в страну на 3 года из-за найденной в его автомобиле георгиевской ленточки.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы Украины, инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте «Виноградовка» Одесской области. Георгиевскую ленточку обнаружили таможенники в автомобиле гражданина Молдовы, который направлялся на Украину. В связи с этим ему было отказано в пропуске через границу, более того, ему запретили въезд на территорию Украины на 3 года.

Напомним, что в 2017 году статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях была дополнена ещё одним пунктом, согласно которому публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты либо ее изображения влекут наложение штрафа с конфискацией георгиевской ленты или предметов, которые содержат ее изображение.