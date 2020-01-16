Гражданина соседней страны задержали на границе с запрещёнными препаратами

0

Гражданин Украины спрятал среди личных вещей медицинские препараты, запрещённые к перевозке. Инцидент был зарегистрирован на выезде из Молдовы, на КПП “Джурджулешты-Галац”.

К контрольной линии подъехал автобус, следовавший по маршруту “Одесса-София”. Совместная контрольная группа пограничников и таможенных инспекторов провела проверки пассажирского багажа.

В результате среди личных вещей одного из пассажиров были обнаружены 13 упаковок медикаментов по 100 таблеток в каждой. Лекарства перевозились без сопроводительных документов. 25-летний гражданин Украины сообщил, что товар его попросили отвезти в Варну в Болгарии.

Обнаруженные препараты были конфискованы и отправлены на экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.