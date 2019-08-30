Гражданина Молдовы приговорили в Румынии к двум годам лишения свободы за 36 незадекларированных пачек сигарет

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Сорокалетний гражданин Молдовы был приговорён к двум годам тюремного заключения за то, что пытался без декларирования провезти через таможню «Албица» 36 пачек сигарет. Несмотря на то, что у мужчины ранее не было судимостей и его не арестовывали за незаконный ввоз товаров, судьи посчитали, что у подсудимого нет смягчающих обстоятельств, которые были бы учтены при вынесении приговора.

Мужчина попался с контрабандой по глупой случайности. Он успешно прошёл таможенный контроль с незадекларированными табачными изделиями, но по дороге в румынский город Хуши вытащил одну часть в салон автомобиля. На трассе его остановил экипаж полиции, который находился на фильтре. Полицейским он сказал, что сигареты купил для себя, так как отправляется в Германию, где табачные изделия стоят намного дороже.

Ущерб, нанесённый государству в этом случае, составил 458 румынских леев, в то время как судебные издержки достигли 2 000 румынских леев. Мужчина оспорил приговор, передаёт moldova.org.