Гражданина Молдовы и его сообщниц осудили за торговлю людьми в России

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Уроженец Республики Молдова, две жительницы Ивановской области и жительница Подмосковья признаны виновными в торговле людьми и вовлечении в занятие проституцией.

В Ивановской области собранные следствием доказательства по уголовному делу четверых человек, обвиняемых в торговле людьми и в вовлечении в занятие проституцией, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Так, уроженец Республики Молдова получил 2 года лишения свободы, а три его сообщницы были наказаны тюремным заключением на срок от 4 до 5 лет. Все четверо отправятся в колонию строгого режима.

Следствием было установлено, что с 2012 по 2016 года две жительницы Ивановской области вовлекали в занятие проституцией местных девушек. Они искали склонных к злоупотреблению спиртным, испытывающих материальные трудности, девушек из неполных и неблагополучных семей. Сутенерши предлагали девушкам заняться проституцией на территории Московской области, обещая высокий доход, пишет sm-news.ru.

После получения согласия от девушек, сутенерши продавали их своим знакомым, которые также занимались организацией занятия проституцией в Москве и области. Цена девушкам была поставлена в 10-12 тысяч рублей. Всего в ходе следствия было установлено 6 фактов продажи девушек, две из которых были несовершеннолетними.