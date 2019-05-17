Гражданина Албании с поддельными правами задержали на молдавской границе

Гражданина Албании с поддельными правами задержали на молдавской границе

В пункте пропуска “Джурджулешть-Галац” пограничники задержали гражданина Албании с поддельными водительскими правами. По словам задержанного, документ являлся подлинным, однако проверка при помощи спецтехники показала обратное.

16 мая к пункту пропуска подъехал 32-летний гражданин Албании, который находился за рулём Volkswagen Transporter. На пограничном контроле он предъявил документы, выданные властями Албании. При проверке водительских прав пограничники заметили признаки фальсификации.

В итоге иностранному гражданину позволили пересечь государственную границу в качестве пассажира. Водительские права с признаками подделки были изъяты и отправлены на экспертизу.

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