Гражданин Узбекистана пытался незаконно попасть в Украину через Молдову

Гражданин Узбекистана пытался незаконно попасть в Украину через Молдову

24-летний гражданин Узбекистана был задержан в километре от границы с Украиной. Молодой человек спешно направлялся по направлению выезда из Молдовы в обход ближайшего контрольно-пропускного пункта. 

Парень был задержан, однако свою вину он не признал. Позднее стало известно, что это не первая его попытка попасть в соседнюю страну. Ранее он уже пытался незаконно пересечь границу, но обе попытки не увенчались успехом, поскольку власти Украины не пустили его.

Молдавские пограничники расследуют инцидент.

 

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