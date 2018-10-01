Гражданин Украины пытался ввезти в Молдову товары широкого потребления без документов (ФОТО)

Одежда, продукты, моющие средства и другие товары широкого потребления были обнаружены сотрудниками Пограничной полиции в автомобиле гражданина Украины, который не смог предъявить документы о происхождении товаров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, водитель был остановлен сотрудниками южного регионального управления на национальной трассе, которая соединяет КПП Вулканешты с городом Вулканешты. Автомобилем с украинскими регистрационными номерами управлял 46-летний гражданин соседней страны.

Во время проверки транспортного средства было обнаружено большое количество товаров, владелец которых не смог предъявить документов о их происхождении. В ходе расследования было установлено, что товары, купленные на Украине, были незаконно ввезены в РМ, в обход таможенных пошлин.

По факту контрабанды было возбуждено уголовное дело с целью определения всех обстоятельств и выявления вовлечённых в преступную схему лиц.