Гражданин Турции скончался в РКБ от осложнений, вызванных коронавирусом

Гражданин Турции скончался в РКБ от осложнений, вызванных коронавирусом

Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты информирует о смерти 71-летнего гражданина Турции с видом на жительство в Кишинёве. Ранее у него подтвердили диагноз COVID-19. 25 апреля он был доставлен в РКБ в тяжёлом состоянии.

Как отмечает Минздрав, у пациента был ряд хронических заболеваний. Сегодня он скончался.

Посольство Турции в РМ займётся необходимыми процедурами для репатриации тела на родину.

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