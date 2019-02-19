Гражданин Турции пытался в чемодане провезти крупную партию сигарет для IQOS (ФОТО)

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44-летний гражданин Турции был оштрафован после того, как таможенники обнаружили в его багаже 6 000 сигарет, предназначенных для электронных устройств.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, контрабанда была обнаружена во время сканирования багажа пассажиров рейса Кишинёв – Стамбул. Присутствие табачных изделий в чемодане подтвердил и служебный пёс таможенников. Товар был конфискован, а мужчина получил штраф в размере 3 250 леев.

Незадекларированные табачные изделия были также обнаружены на КПП «Леушень». Там было конфисковано 4 400 сигарет. Контрабанда была найдена после того, как служебная собака отреагировала на бамперы автомобиля, за рулём которого находился 27-летний гражданин Молдовы.

Сигареты, а также автомобиль были конфискованы для проведения дальнейшего расследования. Молодой человек заплатит штраф в размере до 4 500 леев.