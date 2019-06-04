Гражданин Молдовы в Петербурге дважды попался на вождении в нетрезвом виде: что ему грозит

Гражданин Молдовы в Петербурге дважды попался на вождении в нетрезвом виде: что ему грозит

Изначально нарушитель должен был оплатить штраф, но делать этого он не захотел.

В Полюстровском ОСП Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа с 38-летнего гражданина Республики Молдова. Мужчину оштрафовали за вождение в нетрезвом виде. Однако штраф оплачивать он так и не собирался, более того, повторно сел нетрезвым за руль, сообщают судебные приставы Петербурга.

Изначально ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением водительских прав на 1,6 года. Повторное аналогичное нарушение привело к наказанию в виде обязательных работ сроком 100 часов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, передаёт gazeta.spb.ru.

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