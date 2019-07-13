Гражданин Молдовы утонул в реке в Израиле

Гражданин Молдовы утонул в реке в Израиле

О пропаже мужчины сообщили его приятели. В поисках приняли участие специалисты по подводному плаванию.

40-летний гражданин Молдовы утонул вчера, 12 июля, в реке Яркон в районе перекрестка Яркон в Петах-Тикве. Сообщение о его пропаже поступило от его товарищей. После поисков его тело было обнаружено на дне реки, передаёт vesty.co.il.

Обстоятельства трагедии выясняются. Нет подозрений на уголовную подоплеку происшествия. В поиске приняли участие специалисты по подводному плаванию и полицейские.

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