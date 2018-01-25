Гражданин Молдовы стал виновником ДТП в Румынии

Авария с участием 23-летнего молдаванина произошла 22 января в румынском городе Галац.

Молодой человек нарушил правила дорожного движения и въехал в автомобиль, имевший преимущество на дороге. От сильного удара тот отлетел, врезавшись в третий автомобиль, пишет independent.md.

В результате несчастного случая молодой нарушитель получил легкие ранения. Остальные участники ДТП не пострадали.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции округа Галац Крина Драгу, уроженец Молдовы проигнорировал знак «Стоп» на перекрестке улиц Раду Негру и Траян и въехал в машину, за рулем которой находился 49-летний житель Галац.

В отношении виновника ДТП полиция округа Галац открыла уголовное дело.